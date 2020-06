Dal 118 della spezia riceviamo e pubblichiamo

Alle h 21 circa, chiamata di soccorso da Vernazza per persona ( N.B. 61 anni) caduta dall’alto. L’uomo dopo una caduta di oltre 10 metri cadeva in un torrente. Venivano inviati sul posto la pubblica assistenza di Vernazza, i Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e Delta 1 con medico ed infermiere.

Giunto sul posto il personale sanitario ne constatava il decesso per le gravi lesioni riportate.