‘Santa’: nautica boom e lavori alla diga del porto

L’attività nel porto di Santa Margherita Ligure sembra già sostenuta. La nautica rappresenta un settore di vitale importanza all’interno dell’industria turistica cittadina. Intanto proseguono i lavori del primo lotto per mettere in sicurezza la diga foranea; in realtà in questi giorni i lavori esterni al molo, sono stati interrotti a causa del mare agitato; i tre pontoni al lavoro sono ormeggiati all’interno della diga. I massi in cemento, visibili sul così detto “riccio” (la testata della diga), verranno utilizzati come base della banchina interna in via di costruzione.