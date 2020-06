‘Santa’: “Lavori in autostrada, un vero diastro”

Da Adriano Bena, coordinatore Forza Italia Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Dopo mesi di confinamento, dovuto alla causa che tutti conosciamo, la speranza era una ripartenza anche se pur lieve. Un inizio di speranza, che a noi tutti non manca mai, vedere le nostre attività ripartire per la stagione turistica ormai dimezzata. La Liguria, il Tigullio, Santa Margherita, Portofino, tutto è ripartito con le precauzioni imposte: spiagge in funzione e locali aperti. Ma più si pensava di dover affrontare un altro ostacolo: “il disagio autostradale”. Nei 100 giorni di confinamento, ci saremmo aspettati che le varie imprese avrebbero potuto intervenire in tutte le opere che ora creano disagio a chi si sposta, sia per lavoro che per turismo. Ci auguriamo che vengano al più presto terminati i lavori.