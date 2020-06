Regione: in Consiglio il tunnel della Fontanabuona

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta di martedì 9 dalle 10 alle 15 in Aula consigliare

Interrogazione 1355 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi): Sulla ricetta dematerializzata e il trasporto dei pazienti non deambulanti.

Interrogazione 1358 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’applicazione in Liguria del “modello Piacenza”.

Interrogazione 1359 (Juri Michelucci): Sull’avvio della produzione di mascherine per il dopo emergenza Covid-19.

Interrogazione 1360 (Juri Michelucci): Sull’emergenza Covid-19 – Casa di riposo R.S.A. Sabbadini – Sarzana (SP).

Interrogazione 363 (Juri Michelucci): Sulla struttura R.S.A. “A. Sabbadini” nel comune di Sarzana (SP).

Interrogazione 370 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sui nove infermieri della Marina Militare a supporto del personale delle case di riposo in ASL1.

Interrogazione 1373 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sull’attuazione delle azioni e misure previste nel Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e sul monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza.

Interrogazione 35 (Giovanni Lunardon): Sulla prossima campagna vaccinale per l’influenza stagionale.

Interrogazione 1375 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sullo spostamento temporaneo, per far fronte all’emergenza Covid-19, del Day hospital oncologico dal S. Bartolomeo alla Casa della salute di Sarzana.

Interrogazione 1376 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulle squadre sanitarie territoriali per la lotta al Covid-19.

Interrogazione 1377 (di iniziativa dei Consiglieri: Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla mobilità interna degli operatori sanitari e la soluzione delle difficoltà per i trasporti a fine turno.

Interrogazione 1378 (uri Michelucci, Luca Garibaldi): Sull’estensione del bonus di 1.000 euro al personale non dipendente ASL.

Interrogazione 1380 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’estensione del riconoscimento del bonus di 1000 euro per il personale sociosanitario.

Interrogazione 1379 (Fabio Tosi, Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sul contagio da Covid-19 di operatori sanitari e pazienti nell’Ospedale di Lavagna.

Interrogazione 1383 (Luca Garibaldi): Sull’emergenza Covid-19 nei poli ospedalieri del Tigullio.

Interrogazione 1387 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sul bando per l’assunzione di 10 infermieri e OSS extraregionali nell’ASL 5.

Interrogazione 1389 (Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sul finanziamento dei bandi PSR sottomisura 4.1 e 6.1.

Interrogazione 1390 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Mauro Righello): Sulla regolamentazione e l’informazione dei protocolli di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e i comportamenti nella Fase 2 del Covid-19.

Interpellanza 170 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Mauro Righello): Sulla mancanza di forniture di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI).

Interrogazione 137 (Sergio Rossetti): Sulle risorse a favore del mondo dello sport.

Interpellanza 163 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’ospedale unico del Ponente ligure ad Arma di Taggia.

Interpellanza 164 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui finanziamenti ai progetti di vita indipendente.

Interpellanza 169 (Luca Garibaldi): Sull’iter di creazione dell’Osservatorio regionale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Interpellanza 174 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul mancato impiego del padiglione Mios, presso l’Ospedale Santa Corona – Pietra Ligure, per la gestione dell’emergenza covid-19.

Interpellanza 176 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla realizzazione di un Covid Center presso l’Ospedale S. Bartolomeo di Sarzana.

Interpellanza 177 (Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sulle strutture residenziali per pazienti Covid della provincia di Imperia.

Interpellanza 179 (Luca Garibaldi): Sull’emergenza Covid-19 nel Tigullio e i laboratori di riferimento.

Interpellanza 180 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sul bando FILSE per contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.

Interrogazione 391 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui dati mobilità attiva e passiva 2015-2018.

Interrogazione 395 (Luca Garibaldi): Sui volumi della mobilità passiva e attiva.

Interrogazione 407 (Giovanni Lunardon): Sulla costituzione di un cluster ligure per la produzione di dispositivi di protezione individuali (DPI).

Interrogazione 411 (Andrea Melis): Sulla chiusura del reparto di ostetricia e punto nascite dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Interrogazione 412 (Fabio Tosi): Sull’attuale situazione all’interno dell’RSA Anni Azzurri Minerva in Rapallo.

Interrogazione 413 (Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, Sergio Rossetti): Sui decessi avvenuti nelle residenze per anziani.

Interrogazione 415 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’aggiornamento e l’attuazione del Piano pandemico regionale.

Interrogazione 416 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui costi e sull’attendibilità dei test sierologici.

Interrogazione 417 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla mafia nel territorio ligure e sui potenziali rischi in emergenza Covid-19.

Interrogazione 1293 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui posti letto disponibili nelle ASL Liguri.

Interrogazione 1330 (di iniziativa del Consigliere: Giovanni Lunardon): Sul passaggio dati dall’anagrafe canina regionale a quella nazionale.

Interrogazione 1357 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti): Sull’aggiornamento delle convenzioni in materia di centri diurni e semiresidenziali.

Interrogazione 1371 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sull’effettuazione delle attività di televisita e teleconsulto.

Interrogazione 1388 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla certificazione CE apposta sulle mascherine della Liguria.

Interrogazione 1392 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti): Sul bando ASL 5 per mobilità extraregionale.

Interrogazione 1393 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fornitura gratuita di mascherine chirurgiche ai cittadini.

Interrogazione 1394 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla regolamentazione dell’attività lavorativa degli informatori medico scientifici e dei rappresentanti di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali.

Interrogazione 1395 (Luca Garibaldi): Sulla distribuzione dei Dispositivi di Sicurezza Individuale per i lavoratori digitali e/o per il ciclo fattorini.

Interrogazione 1397 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulle tempistiche e le procedure per la ripresa delle attività degli spettacoli viaggianti sul territorio regionale.

Interrogazione 1400 (Luca Garibaldi): Sulla riorganizzazione dei reparti nella rete ospedaliera dell’ASL 4, nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Interrogazione 353 (Juri Michelucci): Sulla gestione dell’emergenza covid-19 da parte di ASL 5 e il caso dei tamponi smarriti.

Interrogazione 1354 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi): Sull’abilitazione degli OSS.

Interrogazione 1396 (Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti): Sull’Ospedale Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente.

Interrogazione 1399 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulle agenzie di viaggio e il sostegno per i costi di adesione ai Fondi di garanzia obbligatori per l’esercizio della licenza.

Interrogazione 1401 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’individuazione della residenza “Sereni Orizzonti” di Genova Sestri Ponente come “struttura residenziale socio-sanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi”, ai sensi della delibera A.Li.Sa. 109/2020.

Interrogazione 1402 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sull’affidamento del servizio squadre GSAT ad operatore economico privato.

Interrogazione 1403 (di iniziativa dei Consiglieri: Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fase 2 e la fine del lockdown: la nuova emergenza psicologica.

Interrogazione 1404 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): in merito agli interventi per aumentare l’occupazione e incentivi all’assunzione

Interrogazione 1405 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’ipotesi di demolizione del quartiere San Pietro di Pra’ (Lavatrici).

Interpellanza 184 (Fabio Tosi, Andrea Melis): Sulle dichiarazioni del Presidente della Regione sulla demolizione del complesso delle “Lavatrici” di Genova Pra’.

Interrogazione 1407 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sulle residenze universitarie.

Interrogazione 138 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon): Sulle azioni a sostegno del canone di affitto per locazioni no ERP.

Interpellanza 171 (Sergio Rossetti): Sul potenziamento dell’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria.

Interpellanza 182 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulle richieste degli autoferrotranvieri.

Interpellanza 183 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla carenza di finanziamenti circa gli interventi di miglioramento infrastrutturale dell’area

Interrogazione 418 (Andrea Melis): Sui test sierologici per l’identificazione di anticorpi IgG e IgM specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Interrogazione 419 (Fabio Tosi): Sul numero di persone contagiate e decedute nei comuni appartenenti al comprensorio del Tigullio.

Interrogazione 1408 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sul concorso di A.LI.Sa. per la nomina di un dirigente per Progetti Innovativi in sanità a valenza regionale.

Interrogazione 1409 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla sospensione dei termini amministrativi per accedere ai fondi per i danni autunno 2018 e autunno 2019.

Interrogazione 1410 (Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul servizio del servizio di elisoccorso primario e secondario

Interrogazione 1411 (Claudio Muzio): Sulla realizzazione del tunnel autostradale della Val Fontanabuona.

Interrogazione 1412 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sul finanziamento del servizio Navebus.