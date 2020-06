Recco: via Rebora, rifiuti conferiti irregolarmente

A fare la spia è il cinghiale che ormai tutte le notti va a banchettare in via Rebora (e a volte davanti alla postazione di Sereni Orizzonti” in via San Francesco), sicuro di trovare di che nutrirsi. Il cinghiale spinto dalla fame ha le sue colpe, ma altrettanto quegli abitanti di via Rebora che conferiscono tutte le sere l’umido nei bidoni anziché attenersi ai giorni stabiliti. Per cui potrebbero scattare controlli e verbali.

Nelle foto via Rebora questa mattina, ma era così anche ieri e il giorno prima, accrescendo inutilmente il lavoro degli addetti