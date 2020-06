Fase 3: la riscoperta del mare e dei sapori della Riviera

Non tutto è andato bene e il maltempo ci ha messo lo zampino lasciando, ad esempio, i battelli turistici all’ormeggio. Ma la Fase 3, con l’apertura delle frontiere europee e regionali, ha fatto tornare i turisti e la speranza. Non si potranno certo recuperare i mesi di chiusura, ma l’estate deve ancora iniziare e lo spettro della disoccupazione sembra allontanarsi.

Sono davvero tanti i turisti arrivati in Riviera. Nonostante i cantieri e le code in autostrada, nonostante il brutto tempo; nonostante non ci siano concerti, mostre, e le tante iniziative di Comuni e Pro Loco si sobbarcano.

Si scopre che i turisti arrivano per godere della Riviera, della vicinanza e della vista del mare. Per fare escursioni nei nostri sentieri con vista sul Golfo. Per fortuna i ristoranti sono aperti ed offrono le specialità liguri, una cucina sempre apprezzata.

La pandemia potrebbe insegnarci che a richiamare i turisti sono la natura e un’enogastronomia che propone i prodotti più genuini della natura.