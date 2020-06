Chiavari: “Siamo vicini al lutto della famiglia Fontana”

Dal Gruppo consiliare “Noi di Chiavari” riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consiliare Noi di Chiavari è vicino alla famiglia di Lino Tito Fontana in questo momento molto triste per la scomparsa del loro caro.

“Fontana – affermano i consiglieri Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi – è stato sempre una persona molto attiva e dinamica, che ha saputo fare moltissimo per la città, sia come guida di Ascom che come animatore culturale e di eventi attraverso la Promotur. Sempre attento e al passo con i tempi, lascerà un ricordo indelebile, anche grazie alla sua “creatura”, il mercatino dell’antiquariato, che speriamo possa continuare a lungo anche dopo di lui, perché rappresenta una manifestazione di indubbio richiamo, ormai fiore all’occhiello della nostra Chiavari. Grazie Fontana, per tutto l’impegno profuso a favore della città”.