Chiavari: “L’addio a Fontana, instancabile lavoratore” (3)

Da Antonio Segalerba, presidente del Consiglio comunale di Chiavari

Ci ha lasciato Tito Lino Fontana un instancabile imprenditore che ha sempre cercato di far crescere Chiavari con importanti iniziative commerciali e imprenditoriali.

Tra le tante cose fatte ha creato, con Promotur, il mercatino dell’antiquariato a cui teneva moltissimo.

In occasione dello scambio di auguri di Pasqua mi ha subito fatto presente la sua prima preoccupazione: poter riaprire il mercatino appena passata l’emergenza Covid.

Non mollava mai e portava avanti tenacemente tutte le sue idee, anche a 93 anni.

Il Mercatino dell’antiquariato riaprirà sabato 13 e domenica 14 giugno e ti ricorderemo tutti!

Ti siamo vicini. Grazie Tito!