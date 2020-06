Camogli: domani, Giornata mondiale degli Oceani

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

L’8 giugno si festeggia la Giornata Mondiale degli Oceani. Proposta durante il Vertice della Terra del 1992 a Rio de Janeiro, dal 2008 la ricorrenza è riconosciuta anche dall’Onu. L’obiettivo della Giornata è ricordarci il ruolo prezioso e indispensabile degli oceani, ma anche quanto sia fondamentale preservarne la salute.

Per celebrare l’edizione 2020, il progetto europeo Clean Sea LIFE e il Corpo delle Capitanerie di Porto hanno organizzato “Spazzamare”, un’importante operazione nazionale di pulizia dei fondali.

I sommozzatori di una quarantina di centri immersione e i cinque Nuclei Subacquei della Capitaneria di Porto si immergeranno con sacchi e palloni di sollevamento per liberare i fondali dai rifiuti. Gli oggetti recuperati saranno catalogati, pesati e poi smaltiti.

I Comandi territoriali e i sommozzatori della Guardia Costiera coordineranno l’attività di tutti i presenti per garantire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni di bonifica, nel rispetto delle norme vigenti in tema di emergenza Covid-19.

Camogli è una delle due località liguri interessate dall’iniziativa.

In questi mesi di isolamento abbiamo visto spesso immagini inconsuete di animali marini nei porti o comunque molto vicini a terra, ma l’acqua limpida ha rivelato anche quante bottiglie, sacchetti di plastica e copertoni giacciono sui fondali, oltre a guanti e mascherine, ormai segnalati ovunque in mare. Ricordiamoci di non abbandonare guanti e mascherine ma di smaltirle correttamente.

Grazie e buona serata.