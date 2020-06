Camogli: ex scalo, lavori in ritardo; mancano i posti auto

A Camogli i lavori al cantiere per realizzare i box privati interrati, sotto via Colombo, sono in notevole ritardo per lo stop imposto dalla pandemia; al momento non sembra ci sia la volontà di recuperare; ieri, sabato, il cantiere era chiuso.

Come era stato ampiamente previsto, il maggior disagio è dovuto alla mancanza di posteggi; i più penalizzati sono i residenti.

Di seguito un articolo di Levante News del 13 febbraio 2019 in cui è indicato il cronoprogramma previsto e, ovviamente, disatteso. Ne verrà stilato e presentato alla città uno nuovo?

http://www.levantenews.it/index.php/2019/02/13/camogli-ex-scalo-ecco-il-cronoprogramma-dei-lavori-e-i-posti-auto-disponibili/