‘Santa’: arriva l’obbligo di mascherina nel centro storico

Anche Santa Margherita Ligure in una recente ordinanza prevede l’obbligo di indossare la mascherina nel centro storico. Il primo Comune ligure ad imporre tale uso era stato il Comune di Rapallo, seguito poi da molti altri.

Di seguito l’ordinanza pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune

“Con decorrenza dalla data odierna e per la durata dell’emergenza:è obbligatorio circolare sul territorio pubblico muniti di mascherina protettiva e/o chirurgica ossia portandola sempre con sé seppure senza necessità di indossarla, se non nei casi di seguito specificati (in cui dovrà essere indossata a copertura di naso e bocca):

all’interno dell’area cittadina del“centro storico” (caratterizzato da vie di scarsa ampiezza e da grande afflusso di persone durante il periodo turistico);

in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 mt.;

all’interno di esercizi commerciali o di altri locali aperti al pubblico (uffici pubblici, postali, banche) o qualora si rimanga in coda in attesa di accesso ai predetti locali;

nelle aree di attesa (pensiline, fermate a chiamata) dei mezzi pubblici del servizio Atp, Taxi e Stazione Ferroviaria(binari, aree comuni, di transito e di accesso)”.