San Fruttuoso: spiaggia dimezzata, ma presenze ordinate (2)

Tarda mattinata sulla spiaggia di San Fruttuoso; prima dell’arrivo delle nuvole. Il numero delle persone presenti è aumentato rispetto alle immagini che abbiamo pubblicato questa mattina. Sventola la bandiera rossa e nessuno fa il bagno; sembrano rispettate anche le misure di distanziamento. La spiaggia risulta inferiore alla sua reale dimensione a causa delle onde che la invadono parzialmente. Le persone in spiaggia sono escursionisti arrivati attraverso i sentieri del Monte; i battelli turistici, infatti, non sono arrivati causa mare mosso. L’immagine dovrebbe aiutare a valutare il da farsi per regolare le presenze in spiaggia senza arrivare ad istituire un numero chiuso, sia pure più volte proposto da chi non vive di turismo.