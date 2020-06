San Fruttuoso: solo escursionisti sulla spiaggia

La spiaggia di San Fruttuoso questa mattina. Sul pennone sventola la bandiera rossa: significa il divieto di fare il bagno. Il mare è mosso e ciò impedisce l’arrivo dei battelli. Chi prende la tintarella è arrivato a piedi attraverso i sentieri del parco. Il numero dei presenti, al momento, è nella norma; altri arriveranno. E’ probabile che anche in questa spiaggia, come avverrà in quelle libere di Camogli, gli spazi distanziati a disposizione dei bagnanti saranno delimitati dai coni bianchi e rossi di plastica, generalmente impiegati per segnalare una deviazione stradale.