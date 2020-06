San Fruttuoso: il numero chiuso e la priorità del lavoro

Non sarà facile istituire il numero chiuso sulla spiaggia di San Fruttuoso. Il fatto prioritario è il lavoro sia di chi gestisce attività turistiche nella baia, sia per i battellieri del Tigullio e del Golfo Paradiso che già hanno dovuto ridurre in modo drastico il numero dei passeggeri per rispettare il distanziamento. Tutti operatori che in pratica lavorano solo in periodo estivo.

E’ possibile tentare di “spalmare” gli ospiti anche nei giorni feriali, magari mediante sconti? E’ possibile organizzare viaggi in battello andata e ritorno, con una sosta dei passeggeri limitata a mezz’ora? I turisti esclusi dalla spiaggia dove possono sostare senza creare assembramenti? E’ possibile noleggiare imbarcazioni per fare il bagno nell’area marina? Il numero chiuso avrà conseguenze negative anche sull’arrivo di gitanti a Camogli?

E comunque avendo la Regione autorizzato le sagre, è difficile dire no agli assembramenti in riva al mare.