Sagre: Toti le autorizza, Rifondazione rinuncia pro ristoratori

Due giorni fa Rifondazione comunista di Rapallo ha annunciato che rinuncerà alla consueta festa estiva di partito con una motivazione che non fa una piega: non sottrarre clienti ai ristoranti, fermi per tre mesi e che stanno vivendo un pessimo periodo.

Ieri il presidente della Regione Giovanni Toti ha autorizzato le sagre a partire da metà giugno. Le sagre con le code per pagare alla cassa? Le sagre con la gente che dà la caccia a un posto a sedere libero? Le sagre che vanno forte a seconda dell’orchestra, il ballo liscio su piste affollate con la gente che fa ressa attorno?