Recuperato il corpo del ragazzo annegato

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova ha ritrovato e successivamente recuperato, a 8 metri di profondità, il corpo senza vita del giovane bagnante scomparso ieri a Murcarolo.

Il corpo è stato individuato in sostanziale corrispondenza con il punto di ultima segnalazione in superficie.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, sulla base della loro esperienza, consigliano a tutti i bagnanti che in futuro dovessero trovarsi in difficoltà in condizioni analoghe, di non sprecare energie preziose per cercare di rientrare a riva, soprattutto su spiagge di limitata dimensione con il rischio di finire sugli scogli. Nella certezza dell’attivazione dei soccorsi, limitarsi a mantenere il galleggiamento e la distanza dalla costa e attendere l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Ovviamente vi è l’invito alla prudenza e a una sincera autovalutazione delle propria capacità di affrontare le condizioni di mare che si presentano.