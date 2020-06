Pacifica manifestazione in piazza del Comune a Recco contro l’uccisione, il 25 maggio a Minneapolis, dell’afroamericano George Floyd, 45 anni; soffocato fino alla morte da un poliziotto. Il filmato ha commosso e al tempo stesso irritato il mondo intero. Le manifestazioni che si ripetono negli Usa, come si vede si estendono anche in Italia in piccole cittadine di provincia.