Recco. Piscina: il nodo tribuna, spogliatoi, servizi

Ieri sera durante l’inaugurazione di un locale a Santa Margherita Ligure, Gabriele Volpi, patron della Pro Recco, ha detto che la piscina di Punta sant’Anna “finalmente funziona”. Forse sarebbe stato meglio dire che la vasca funziona. In effetti, in vista della finale di Coppa a Recco, progetto purtroppo sfumato per il coronavirus, la Pro Recco ha fatto svariati lavori per qualche centinaio di euro. Sostituzione dei costosi filtri; eliminazione delle dispersioni; strumentazione, pompe, impianto di riscaldamento dell’acqua.

A quanto risulta, per parlare di piscina funzionante nel suo insieme, le tribune non risultano essere state restaurate e, quindi, gli impianti sottostanti, spogliatoi, uffici, servizi igienici, sarebbero tuttora inagibili. Se si dovessero disputare incontri nella vasca funzionante, occorrerebbe allestire spogliatoi e servizi igienici; forse in container esterni, come in una baraccopoli.