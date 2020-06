Recco: “Il decreto Rilancio e l’impegno del Comune”

Da Francesca Aprile, assessore al Comune di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Ieri, venerdì 5 giugno, Anci ha finalmente inviato al comune di Recco le schede per partecipare all’assegnazione dei fondi, per un totale di 150 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, messi a disposizione dal decreto “Rilancio” all’interno delle misure per le famiglie (Titolo IV – Disposizioni per disabilità e famiglie).

In queste ultime settimane gli istituti privati ed alcune associazioni operanti sul territorio comunale hanno lavorato di concerto con i servizi sociali del comune per mettere a punto i progetti per l’avvio dei centri estivi.

La rete privata di servizi per l’infanzia e preadolescenza operante sul territorio del comune di Recco svolge da sempre un indispensabile supporto alle famiglie, impegno che l’amministrazione comunale sostiene anche con contributi economici riconoscendone l’alto profilo educativo e sociale.

Nei mesi della chiusura il comune non ha fatto mancare agli istituti privati la sua vicinanza e collaborazione mantenendo gli impegni economici in essere, così come oggi è pronta ad attivare per le famiglie l’accesso ai fondi per la partecipazione ai centri estivi.