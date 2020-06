Recco: “Barriere architettoniche, segnalatecele”

Da Sergio Siri, consigliere comunale della lista “ImmaginaRecco”, riceviamo e pubblichiamo

Come membro della Commissione consigliare sull’abbattimento delle barriere architettoniche ho richiesto al Presidente del Consiglio di riavviare i lavori della Commissione in modo da poter analizzare tutte le problematiche presenti in Città. Nei giorni scorsi sono arrivate alla lista Immagina Recco che rappresento in Consiglio Comunale diverse segnalazioni soprattutto dalla zona di San Rocco. Abbiamo deciso di non presentare mozioni o interpellanze ma di sfruttare il clima di collaborazione tra tutte le forze politiche che si è venuto a creare con l’istituzione della Commissione fortemente voluta dalla nostra lista.

Il Presidente Badalini ha risposto alla mia sollecitazione di essere assolutamente d’accordo a riprendere i lavori nei prossimi giorni. Speriamo quindi di avviare al più presto un piano di interventi insieme anche alle Associazioni che si occupano di queste tematiche per migliorare le molte criticità presenti in tutta Recco.

Con questo scopo chiediamo a tutti i cittadini di segnalarci tramite una foto e una breve descrizione le diverse barriere architettoniche presenti in città inviandocele al nostro indirizzo e-mail immaginarecco2019@gmail.com o ai nostri social in modo da poterle portare in Commissione.