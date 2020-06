RASSEGNA STAMPA. ‘Santa’: Toti, Volpi e Fiorani inaugurano locale

Oggi, sabato 6 giugno, auguri a Norberto. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: skipper (nel linguaggio sportivo, il marinaio che dirige la manovra sulle barche a vela). Proverbi: “Errore non fa debito”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: Giovanni Toti, Gabriele Volpi e Giampiero Fiorani inaugurato locali vip.

Moneglia: i ragazzi del de André e un giornalino on line. Casarza Ligure, il Consiglio comunale si riunisce in municipio. Chiavari: ponte a rischio sul lungomare, transito vietato ai mezzi pesanti.

Rapallo dice no ai Tir dirottati dall’A-12 alla viabilità ordinaria.

Fase 3: “Chiavari, no alla processione del 3 luglio”; “Chiavari, video promozionale on line”; “Festival della parola, tre serate in estate”; “A Sestri Levante la solidarietà arriva fino al mare”; “Gestione delle spiagge libere: 20 richieste a Sestri, 0 a Moneglia”; “Assalto a San Fruttuoso, il sindaco pronto a dire stop”; “Via libera all’impianto di risalita di Santo Stefano d’Aveto”; Rezzoaglio riparte dalla ristorazione”.

Coronavirus: “In Riviera mortalità salita del 36 per cento”; “Niente festa nell’ultimo giorno di scuola”; “A Rapallo Rifondazione annulla la festa per non sottrarre clienti ai ristoranti”; “A Santa Margherita differenziata all’80 per cento durante il lockdown”.