Rapallo: omaggio dell’Anpi ai cippi dei partigiani

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino, riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina una rappresentanza della sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo si è recata presso i cippi, le tombe e le lapidi che ricordano a Rapallo la Resistenza, per rendere omaggio con la deposizione di alcune corone.

Un gesto compiuto oggi, 6 giugno, “compleanno” dell’Anpi; la nostra Associazione nacque infatti esattamente 76 anni fa, nel 1944. Ci siamo recati presso il cippo in località Sant’Anna e le tombe dei Partigiani nel Cimitero monumentale, sul ponte Liliana Ampola, al Monumento ai Partigiani in corso Colombo e presso la lapide a Mino Steiner nel parco della Rimembranza a San Michele di Pagana.

Il 25 Aprile scorso l’omaggio approssimativo, frettoloso e sbrigativo del Sindaco Carlo Bagnasco (non una parola sull’importante ricorrenza in “ben” un minuto e trentanove secondi di video!!!), ci aveva lasciato molta perplessità e amarezza, nonostante la presenza del nostro rappresentante. Oggi, come testimoniano le foto, Anpi ha potuto finalmente compiere un omaggio doveroso e sentito a coloro che hanno dato la vita per la Libertà.