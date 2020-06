Rapallo: “Manovra fiscale unica in aiuto ai cittadini”

Il coronavirus ha spazzato certezze di persone che avevano lavorato sodo investendo nelle loro attività, lasciando molti imprenditori nell’incertezza; nell’epoca del consumismo, centinaia di loro dipendenti si sono trovati improvvisamente senza lavoro e senza stipendio. I Comuni si sono trovati davanti a bilanci preventivi inattuabili. Priorità assoluta aiutare i concittadini in difficoltà, pur trovandosi le stesse Amministrazioni, di fronte alla cancellazione di incassi previsti su cui contavano. Rapallo è stato forse il primo Comune a rendersi conto della situazione finanziaria e occupazionale che si sarebbe verificata. Ne parliamo con il sindaco Carlo Bagnasco.

Quali manovre fiscali e finanziarie ha adottato il comune per agevolare cittadini e imprese? “L’amministrazione ha fin da subito colto le necessità di cittadini e imprese del territorio e li ha alleggeriti, non senza difficoltà, di numerose incombenze fiscali e tributarie”.

Me le può elencare? “Volentieri, si tratta di un lungo elenco. La sospensione della concessione del suolo pubblico (Cosap) fino al prossimo 30 giugno. La sospensione delle concessioni sulla pubblicità (Cimp) fino al prossimo 30 giugno. La sospensione della Tari (tassa rifiuti) sia per le tariffe domestiche che per quelle non domestiche fino al 16 settembre 2020. La sospensione di tutti gli avvisi di accertamento comunali fino al prossimo 30 giugno. La sospensione di tutte le rateizzazioni in essere con il Comune fino al prossimo 30 giugno. – La sospensione del pagamento dei parcheggi su tutto il territorio comunale fino al 31 maggio scorso. La cancellazione parziale della Tari per tutte le attività chiuse che hanno subito un calo degli introiti o sono rimaste chiuse. La cancellazione totale/parziale della COSAP per tutte le attività che hanno subito un calo degli introiti o sono rimaste chiuse. L’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico ove possibile per tutte le attività senza alcun aggravio di imposte comunali fino al prossimo 31 ottobre. Lo storno del canone di affitto dei locali sedi di associazioni di volontariato. A questa serie di manovre messe in campo dalla mia amministrazione comunale, negli scorsi giorni ne sono state implementate ulteriori due: la sospensione delle sanzioni e degli interessi fino al 31 luglio per il ritardo sul pagamento dell’Imu in scadenza il 16 giugno e la sospensione del pagamento delle rette mensili del nido comunale”.

Un record rispetto ad altri comuni? “Rapallo è il primo e l’unico Comune ad attuare un numero così elevato di misure in favore di cittadini e commercianti. Non sarebbe possibile fare di più di quanto è già stato fatto, il bilancio comunale ha già dovuto sopportare una pesante flessione. Il complesso di iniziative messe in moto dalla macchina comunale rappresenta un caso unico nel panorama nazionale. Appare ancora più raro anche in considerazione del fatto che, normalmente, la pressione fiscale a Rapallo è già molto bassa. Ad esempio infatti, non viene applicata l’addizionale Irpef”.

Come si prepara ad affrontare la stagione estiva? “Il Comune di Rapallo sta predisponendo un progetto per fare in modo che i cittadini possano fruire delle porzioni libere di arenile in sicurezza tramite l’attuazione delle misure necessarie per il contenimento della diffusione da Coronavirus. Il progetto prevede la stipula di una convenzione con la Guardia Costiera Ausiliaria, il cui personale volontario specializzato con compiti di protezione civile, effettuerà servizio di assistenza e controllo durante l’orario di balneazione. Le spiagge saranno suddivise in lotti tramite nastri segnalinee”.

Per bar e ristoranti? “Abbiamo deciso di dare la possibilità ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione ed artigiani alimentari di usufruire delle aree pubbliche disponibili in prossimità ai locali, nel periodo che va dal 1 giugno al 31 ottobre. La finalità è quella di destinarle a nuove occupazioni o all’ampliamento di quelle esistenti fino ad un massimo della superficie già concessa per il posizionamento di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni ed altre strutture mobili di delimitazione dell’area”.

E’ fiducioso nella ripresa? “Il 3 giugno sono stati aperti i confini delle regioni in tutta Italia e sono molto fiducioso. Il turismo quest’estate sarà prevalentemente italiano e noi accoglieremo a braccia aperte i cittadini che hanno la seconda casa a Rapallo. Punteremo su questo tipo di turismo, contando sul senso civico delle persone e garantendo una massima sicurezza in tutta la città”.

Quali iniziative a favore degli operatori turistici? “A favore delle imprese del settore turistico sarà erogato un contributo finalizzato a confermare l’assunzione dei lavoratori stagionali e di conseguenza ad evitare licenziamenti, così come previsto dall’art 60 del Decreto Rilancio”..