Politica: elezioni regionali, Cianci al point di Pegli

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, candidato alle Regionali con Giovanni Toti riceviamo e pubblichiamo

Sabato nel ponente genovese per Domenico Mimmo Cianci. Il candidato consigliere regionale nella lista civica “Toti Presidente” ha fatto visita al point di Genova Pegli dove ha incontrato la coordinatrice Fulvia Musso: “Una imprenditrice brillante – afferma Cianci – apprezzata anche per il suo costante impegno civico e l’abilità nei rapporti interpersonali. Insieme condivideremo percorsi e idee per rendere migliore questa area strategica della Liguria”.

