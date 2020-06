Pieve Ligure: i divieti di accesso a tratti di litorale

Il sindaco di Pieve Ligure Adolfo Olcese ha firmato l’ordinanza ad oggetto: “Emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l’afflusso indiscriminato in talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito D.L. 16 maggio 2020, n. 33”.

L’Amministrazione Comunale ha valutato tutte le misure tecnicamente

possibili da adottare al fine di rendere fruibili in sicurezza gli scali a mare.

Di adottare, dalle ore 8 di giovedì 4 giugno 2020 e fino alle ore 19 del 30 giugno 2020 le misure sottoindicate:

Scalo a Mare Fontanino

– Interdizione all’accesso fino al 30 giugno 2020 per l’impossibilità tecnica di garantire a distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

– Riattivazione del cancello posto in fregio alla strada statale per impedire l’accesso allo scalo, ad esclusione delle sole persone residenti nei civici posti lungo il tratto interessato dalla chiusura;

– Utilizzo di una telecamera di videosorveglianza per controllare il rispetto del divieto di accesso;

– Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private poste all’interno dell’area interessata da parte degli aventi diritto;

–Scalo Torre

– Orario di apertura: dalle 8 alle 19;

– Installazione di un cancello per impedire l’accesso nelle ore di chiusura;

– Presenza di un addetto per il controllo degli accessi che vengono contingentati nel numero di capienza massima di 130 persone (di cui 10 accessi riservati ai Soci dell’Associazione Scalo Torre per stazionare all’interno dell’area in concessione) persone;

– Installazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei comportamenti da tenere per una efficace azione di prevenzione;

– Installazione di una telecamera di videosorveglianza per il controllo da remoto del rispetto della normativa;

– Mantenimento da parte degli utenti della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

– Chiusura dei servizi igienici per l’impossibilità tecnica di garantire adeguata sanificazione ad ogni utilizzo;

– Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private poste all’interno dell’area interessata da parte degli aventi diritto;

Scalo Demola

– Orario di apertura: dalle 8 alle 19;

– Installazione di un cancello per impedire l’accesso nelle ore di chiusura;

– Presenza di un addetto alla sorveglianza per il controllo degli accessi che vengono contingentati nel numero di capienza massima di 41 persone;

Installazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei comportamenti – da tenere per una efficace azione di prevenzione;

– Installazione di una telecamera di videosorveglianza per il controllo da remoto del rispetto della normativa;

– Mantenimento da parte degli utenti della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

– Chiusura dei servizi igienici per l’impossibilità tecnica di garantire adeguata sanificazione ad ogni utilizzo;

– Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private poste all’interno dell’area interessata da parte degli aventi diritto;

Scalo Chiappa

– Orario di apertura: dalle 8 alle 19;

– Installazione di un cancello per impedire l’accesso nelle ore di chiusura;

– Presenza di un addetto alla sorveglianza per il controllo degli accessi che vengono contingentati nel numero di capienza massima di 30 persone;

– Installazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei comportamenti da tenere per una efficace azione di prevenzione;

– Mantenimento da parte degli utenti della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

– Chiusura dei servizi igienici per l’impossibilità tecnica di garantire adeguata sanificazione ad ogni utilizzo;

– Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private poste all’interno dell’area interessata da parte degli aventi diritto.

