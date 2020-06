Parco Aveto: visite guidate alla riserva di Agoraie

Dal Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Come tutte le estati, anche quest’anno il Parco dell’Aveto ha in programma alcune visite guidate alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie, gioiello naturalistico, situato all’interno della Foresta Demaniale delle Lame e visitabile solo su autorizzazione rilasciata dai Carabinieri Forestali. Si tratta di un’escursione di alto valore naturalistico che permetterà al visitatore di compiere un viaggio indietro nel tempo, fin nell’era dell’ultima glaciazione (10-20000 anni fa), quando sui versanti nord del Monte Aiona si trovavano piccoli ghiacciai, e di osservare laghetti di origine glaciale, rari per l’Appennino ligure, morene, “relitti glaciali” e “piante carnivore” che, con le loro foglie modificate, catturano gli insetti per procurarsi le sostanze necessarie per il proprio sostentamento.

Le visite per l’estate 2020 avranno luogo nelle seguenti date: 4, 10, 18, 25 e 31 luglio, 8, 22 e 25 agosto. Il punto di ritrovo con la guida del Parco per ciascuna visita sarà sempre alle ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio), l’escursione, di media difficoltà, durerà fino alle ore 13.00 circa. Il costo di partecipazione è di 12 euro a partecipante per gli adulti, bambini fino a 5 anni gratis, bambini da 6 a 12 anni 5 euro. Il numero massimo di partecipanti ad escursione è di 15 persone (bambini inclusi). Abbigliamento consigliato: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, copricapo. Si consiglia di portare con sé anche: zaino, borraccia piena, binocoli, penna biro, repellente per zanzare, gel igienizzante. I cani non sono ammessi.

Rispetto al passato si sono dovute aggiungere alcune regole legate al rispetto delle norme anticontagio Covid-19.

Prenotazione

La prenotazione all’escursione è obbligatoria e va effettuata con e-mail esclusivamente all’indirizzo info@parcoaveto.it, indicando la data richiesta (ed eventualmente una seconda opzione), il numero di partecipanti e i loro nominativi e, in caso di partecipazione di bambini, la loro età. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni.

Le prenotazioni per tutte le visite si chiuderanno il 25 giugno 2020 e le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di richiesta. Le prenotazioni si intendono efficaci solo a ricezione di risposta di conferma da parte del Parco, che verrà indirizzata al medesimo indirizzo di posta elettronica della richiesta

Il pagamento della quota dell’escursione va versato anticipatamente, subito dopo la ricezione della conferma della prenotazione (entro i 5 gg successivi), e comunque non oltre il 30 giugno, con versamento su conto corrente postale n. 700 32 099 intestato a Ente Parco dell’Aveto, indicando nella causale: “escursione alla Riserva delle Agoraie del giorno __, numero partecipanti, Nome e Cognome del referente” ovvero mediante bonifico bancario sul c.c. del Parco dell’Aveto, codice IBAN IT39I0503431860000000000033, stessa causale. Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa sempre entro il 30 giugno all’indirizzo e-mail info@parcoaveto.it.

Modulo di autodichiarazione

Stampare e portare con sé l’apposito modulo di autodichiarazione predisposto, da consegnare a mano alla Guida (una copia per ogni partecipante maggiorenne). La compilazione e sottoscrizione del modulo sono obbligatorie, e dovranno essere effettuate al momento dell’inizio della gita. A tal fine, e per sveltire le operazioni, si raccomanda di portare con sé la propria penna biro.

Manleva

Viene richiesta altresì la compilazione di una manleva a favore del Parco circa la partecipazione all’escursione, che verrà presentata dalla guida all’inizio della visita per la sottoscrizione.

Regole (riportate in basso)

In allegato si anticipano le regole che dovranno essere seguite nel corso della gita, e che iscrivendosi ogni partecipante si impegna a rispettare. La Guida e i Carabinieri Forestali presenti alla visita potranno richiamare i partecipanti al rispetto rigoroso di dette regole.

In osservanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679 del 25 maggio 2018 e del D.lgs 30/6/2003 n. 196,come modificato dal D.lgs 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti dal Parco dell’Aveto sono raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla gestione connessa.

L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile su www.parcoaveto.it

Le regole

Parco dell’Aveto Regole. Di seguito si anticipano le regole che dovranno essere seguite nel corso della gita, e che iscrivendosi ogni partecipante si impegna a rispettare. La Guida e i Carabinieri Forestali presenti alla visita potranno richiamare i partecipanti al rispetto rigoroso di dette regole. Regole per la partecipazione alle visite guidate alla Riserva delle Agoraie: Norme anti-covid-19

1.a inizio gita i partecipanti dovranno consegnare alla guida le autodichiarazioni e le manleve. Non potrà partecipare alla visita guidata chi non avrà compilato e sottoscritto l’autodichiarazione e la manleva. la Guida si riserva di impedire la partecipazione all’escursione a chi non fosse adeguatamente equipaggiato.

2. è obbligatorio avere con sé la propria mascherina. I partecipanti dovranno indossare la mascherina al momento del ritrovo e durante le soste previste per le spiegazioni. La stessa è comunque obbligatoria in caso di sosta di gruppo, incrocio con altre persone lungo il sentiero e in ogni situazione in cui non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

3. i partecipanti dovranno evitare le condizioni di assembramento e aggregazione, e comunque garantire sempre un distanziamento interpersonale di almeno un metro tra di loro, salvo nel caso di propri conviventi;

4. all’interno della Riserva si possono scattare foto esclusivamente ad uso privato. Norme di comportamento ambientale –

NON USCIRE DAI SENTIERI SEGNALATI-

NON ABBANDONARE RIFIUTI-

NON DISTURBARE LA FAUNA-

NON RACCOGLIERE NÉ DANNEGGIARE PIANTE E FIORI