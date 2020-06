Monterosso: giallo sull’uomo trovato cadavere in una scarpata

Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, a Monterosso, località Fegina, in in una sentiero che da via del Mesco porta a Colle Gritta, un uomo vede un corpo inanimato in fondo ad una scarpatina, cinque metri più in basso.

Scatta l’allarme. Sul posto interviene il 118 con medico e infermiere; i vigili del fuoco di Brugnato; la pubblica assistenza di Monterosso; il Soccorso alpino, la polizia urbana.

I soccorsi sono inutili. L’uomo però è deceduto a causa di lesioni cranico-facciali; ha riportato anche altre ferite. Sul posto intervengono così i carabinieri. Il morto non è un escursionista; è Gheorghe Diaconu, muratore polacco di 48 anni.

Che ci faceva in quel punto? E’ effettivamente scivolato dal sentiero finendo cinque metri più sotto? Doveva recuperare una scala? Doveva appartarsi per soddisfare alcuni bisogni fisiologici?

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Federica Mariucci. Tra le ipotesi quella che il polacco sia morto in un vicino cantiere e trasportato nella fascia dove è stato trovato. Lavorava in nero ed è stato vittima di un infortunio? O la morte è dovuta ad altre cause?

Nelle foto il recupero del cadavere