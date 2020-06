Le ricette di Renzo Bagnasco: melanzane ripiene

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Melanzane ripiene

Ingredienti: 1 kg di melanzane tonde e piccole, 100 gr di mortadella, noce moscata, pane grattugiato, olio evo, ¼ di latte, mollica di pane, 3 uova, 30 gr di funghi secchi, 50 gr di grana, 3 spicchi d’aglio, maggiorana e sale.

Esecuzione: scottare in acqua calda alle melanzane, tagliarle a metà per il lungo, va delicatamente tolta la polpa senza romperle. Frullare la mortadella, i funghi secchi rinvenuti in acqua tiepida e l’aglio, unendovi poi la polpa tolta, le uova e la mollica di pane. Amalgamare il tutto in una bacinella spolverando di grana, aggiungendovi la maggiorana tritata, la noce moscata e il sale. Con questo amalgama riempire le singole melanzane, spolverarle di pane grattugiato e disporle in un tegame precedentemente unto. Infornare a 180 gradi per 1 ora circa.

Il giorno di San Gaetano a Genova lo si festeggiava iniziando il pasto con le troffiette di Recco e proseguendo poi con le su descritte melanzane ripiene.

Le melanzane al loro primo apparire, per la solita diffidenza con la quale si accoglievano le novità “fureste”, vuoi per l’insolito colore che per il non buon gusto se mangiate crude, le incolparono di procurare pazzia; da lì il loro nome di “mele insane”.

San Gaetano nel 1675, fondò l’ordine dei Teatini. Il loro complesso edificato a Sampierdarena lo si deve ad un lascito testamentario del Marchese G.B. Di Negro.