Chiavari: su ‘MioCinema’ gli spettacoli targati Mignon

Da Massimo Colombi, cinema Mignon di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Siamo riusciti ad assicurarci per lunedì 8 giugno l’ultimo docu-film di Roberto Minervini, “Che fare quando il mondo è in fiamme?”, testimonianza e riflessione sul concetto di razza in America.

Si tratta di un contenuto estremamente attuale, di cui tutti stanno parlando perché aveva in qualche modo anticipato le tristi vicende americane e le rivolte che stanno attraversando gli Stati Uniti.

Roberto Minervini, apprezzatissimo regista italiano che vive in US, sarà in diretta lunedì 8 alle 21 per parlare della situazione americana e del suo film, presentato in concorso a Venezia e vincitore del Miglior Documentario al London Film Festival.

Introduce Nicola Lagioia, scrittore vincitore del Premio Strega e direttore del Salone internazionale del Festival di Torino.

Un evento molto prestigioso e un approfondimento quanto mai necessario per il nostro pubblico.

Sarà una settimana molto importante per MioCinema (sotto il riepilogo), costellata di eventi e grandi esclusive, che testimonia la bontà del lavoro svolto insieme e rispecchia il grande interesse da parte di artisti, produttori e distributori verso la nostra piattaforma.

18 regali – sabato 6 alle 21 col regista Francesco Amato e tutto il cast (Puccini, Porcaroli, Leo), modera Anna Maria Pasetti (€4,99)

Che fare quando il mondo è in fiamme? – lunedì 8 alle 21 col regista Roberto Minervini, modera Nicola Lagioia (€4,99)

Criminali come noi con selezione di film omaggio a Ricardo Darin – giovedì 11 alle 21 con Ricardo Darin, modera Paola Jacobbi (€4,99)

Anteprima nazionale Ema con selezione di film omaggio a Pablo Larrain – sabato 13 alle 21 con Pablo Larrain, modera Alberto Barbera, direttore del Festival di Venezia (€7,99)