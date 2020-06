Camogli: mascherine, controlli anche serali

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

durante questo weekend la Polizia Municipale sta effettuando anche un servizio serale per monitorare il territorio e controllare che non si verifichino assembramenti e siano rispettate tutte le disposizioni delle linee guida per le attività.

A tal proposito vi ricordo che occorre indossare sempre la mascherina quando si accede ad un bar o ristorante e ogni volta che non si è seduti al tavolo.

Occorre rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (a meno che non si faccia parte dello stesso nucleo famigliare) e seguire tutte le indicazioni del gestore (per esempio percorsi di entrata e uscita, numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente al locale, disposizione di tavoli e sedute).

I clienti devono utilizzare gli spazi messi a disposizione dall’esercente per sedersi e vanno evitati in ogni caso gli assembramenti al di fuori dei locali.

Invitandovi al rispetto di tali norme per fruire in sicurezza di tutti i servizi disponibili, vi auguro una buona serata.