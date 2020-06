Camogli: ecco la passerella pedonale di via Molfino

Battute finali per i lavori di realizzazione della passerella che collega, in via Molfino, il piazzale del parcheggio con l’inizio dell’abitato di San Rocco.

Data la larghezza limitata e le disposizioni anti covid occorrerà probabilmente stabilire un senso di marcia per evitare contatti tra le persone.

L’intervento, progettato dagli architetti Valentina Forno ed Alessandra Tuo e dall’ingegner Giorgio Fassi, è stato affidato all’Impresa Traversone di Carasco ed è coordinato, per il Comune, dall’architetto Maurizio Canessa e dal geometra Alberto Benvenuto.

(Foto di Consuelo Pallavicini)