Autostrade: la protesta dei giovani leghisti del Levante

Dalla Lega Giovani Tigullio – Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

I lavori in corso delle autostrade liguri hanno raggiunto un livello scandaloso e i pendolari sono esasperati, mentre i turisti, da cui dipende molta dell’economia della Liguria, sono incitati a cercare altre mete.

Il Governo dell’incompetenza giallo-rossa, dopo tante chiacchiere e troppe tasse, continua a non dare risposte concrete.

Come Lega Giovani chiediamo che il Governo Conte batta un colpo e per una volta venga incontro ai reali bisogni dei cittadini.

Basta dirette televisive serali è più concretezza: le autostrade gratis per una Liguria esasperata sarebbero un buon inizio!