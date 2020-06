Arpal: domani allerta gialla per piogge e temporali

Dall’ufficio Comunicazione di Arpal riceviamo e pubblichiamo

Dopo una breve tregua il maltempo sta per riaffacciarsi sulla Liguria. Dalle prime ore di domani, domenica 7 giugno, piogge e temporali localmente anche forti saranno nuovamente protagonisti.

Arpal ha dunque emanato l’allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 8.00 alle 23.59 di domani, domenica 7 giugno.

L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi.

Continua l’alternanza tra fasi di maltempo e altre più “tranquille”, con il sole a farla da padrone. Dalle prime ore di domani, domenica 7 giugno, è atteso sulla Liguria un peggioramento delle condizioni meteo con tempo instabile; questa situazione si protrarrà per tutta la giornata, con una progressiva attenuazione dei fenomeni attesa in particolare dalla seconda parte di lunedì’ 8 giugno .Inizialmente avremo una prevalenza di piogge più diffuse che, a partire da Ponente, si estenderanno poi a tutta la regione. Le precipitazioni assumeranno, dalla mattinata, carattere di rovescio o temporale anche forte . Da segnalare anche il rinforzo del venti meridionali con raffiche che potranno toccare anche i 70-80 km/h in particolare sul centro Ponente (nella mattinata di oggi raffica a 55.8 km/h a Genova Punta Vagno).

Ecco, dunque, il riassunto dei fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani e contenuti nell’avviso meteorologico emanato da Arpal:

Oggi sabato 6 giugno: intensificazione della ventilazione fino a forte dai quadranti meridionali su A e B con raffiche fino a 70 km/h in particolare sui rilievi di B e parte orientale di D. Aumento del moto ondoso con mare localmente agitato su C e capi più esposti di A.

Domani domenica 7 giugno: Progressivo aumento dell’instabilità a partire da Ponente e in estensione a tutta la regione con precipitazioni moderate e cumulate fino ad elevate. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati. Venti forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 70-80 km/h su A B D.

Dopodomani lunedì 8 giugno: Permangono condizioni di instabilità su tutte le aree, possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata.

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte dall'allerta, la scansione oraria dell'allerta e lo scatto del satellite sul Mediterraneo alle ore 12.15.