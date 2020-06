Val di Vara: se il calcio è sull’orlo del baratro

di Guido Ghersi

Il calcio dilettantistico in Val di Vara e Riviera e più in generale in provincia della Spezia, è sull’orlo del baratro.

Infatti nelle due citate zone, sono circa una diecina le società, alcune storiche, che sono sparite ad iniziare dalla seconda metà degli anni ’90.

In Val di Vara hanno cessato di esistere : Varese Ligure, Sesta Godano, Borghetto Vara e Pignone, mentre in Riviera hanno smesso l’attività: Bonassola, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia e Rio Major.

Ai tempi d’oro, vi erano due gironi di “3^ categoria” ed altrettanti di “2^”, ora è un miracolo riuscire a reperire le squadre per organizzare una competizione. Oltre allo scambio generazionale a livello dirigenziale e ai problemi economici conclamati dovuti anche alla poca propensione a puntare sui giovani, il calcio della provincia spezzina, in modo determinante, ha risentito dei pochi campi sportivi a disposizione.