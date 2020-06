Sori: dati sul contagio covid, è polemica

Dal Gruppo Consiliare “Sori2020più” riceviamo e pubblichiamo

Ieri la Asl 3 di Genova nella persona del Direttore Dott.ssa Boccardo ha risposto alla nostra richiesta, inviata tramite il Consigliere regionale Gianni Pastorino, in cui chiedevamo chiarimenti sulla mancanza delle loro comunicazioni relative ai malati, defunti e domiciliati affetti di “Covid 19” nel nostro Comune, come dichiarato dal Sindaco Mario Reffo.

Il Sindaco, nonché autorità sanitaria locale, sostiene di non possedere informazioni certe sull’espansione del virus in quanto fornite in maniera saltuaria solo “dopo più e più solleciti” del Comune stesso.

Molte volte in questi mesi i cittadini hanno chiesto al Comune di fornire tali dati senza alcun esito, noi stessi a inizio aprile abbiamo chiesto al Sindaco di implementare le attività di informazione pubblica con un aggiornamento costante rispetto al contagio sul nostro territorio per evitare fake news, allarmismi, interpretazioni distorte o derivanti dagli organi di stampa e non ufficiali che circolavano.

La risposta, che vi alleghiamo, ci lascia perplessi.

“Il Dipartimento di Prevenzione, trasmette al Sindaco del Comune di Sori, i dati dei soggetti notificati come positivi al Covid 19 e i soggetti definiti “contatti stretti dei positivi Covid 19″, in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria in quanto provenienti dall’estero e residenti nel vostro Comune. Tali dati vengono raccolti e aggiornati quotidianamente, questa delicata attività necessita di una continua collaborazione, ad oggi presente, con tutti i Comuni del territorio genovese coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria covid-19.”

Se cosi fosse, come sembra emergere dalla lettera della Asl, quindi i dati erano disponibili al Sindaco? E se è così perché non ha informato senza allarmismi la popolazione? Anche per far maturare maggiormente nelle persone una consapevolezza sulla situazione che andava a maturarsi giorno dopo giorno, come molti comuni anche limitrofi (o comunque Asl 3) avevano deciso di fare.

Documento principale Asl3