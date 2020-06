‘Santa’: “Raccolta rifiuti, grazie a Docks Lanterna”

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

I cittadini di Santa Margherita Ligure anche durante il lockdown si sono confermati attenti all’ambiente e precisi nella raccolta differenziata. Pur aumentando i rifiuti prodotti, la percentuale di raccolta differenziata è rimasta sopra l’80%. Nello specifico, 81% a marzo; 80% ad aprile; 81% a maggio.

E durante la fase 1 e prima parte di fase 2, è aumentato l’impegno della Docks Lanterna in particolare per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti dei soggetti posti in sorveglianza attiva perché positivi o perché in quarantena.

«Il dato ci dice come il differenziare correttamente i rifiuti sia diventato per noi una corretta consuetudine – commenta il Sindaco Paolo Donadoni – e questo è per tutti noi motivo di soddisfazione. Colgo l’occasione per ringraziare Docks Lanterna per la disponibilità e la professionalità manifestata durante questi ultimi mesi».