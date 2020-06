Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure le persone positive comunicate da Asl-4 sono zero; 1 persona in sorveglianza attiva e 5 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

I Sammargheritesi durante i lockdown hanno continuato a fare, e bene, la raccolta differenziata. Tra marzo e maggio la percentuale di differenziata non è mai scesa sotto l’80%. Bravi! È un bel regalo alla Terra nella ricorrenza del suo giorno.