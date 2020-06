Regione: in Commissione, la crisi delle Agenzie di viaggio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

Martedì 9 giugno 2020 – alle ore 16.30

ordine del giorno:

-Audizioni dei Presidenti di: Confindustria Liguria, Fiavet Liguria, Federazione Turismo Organizzato, Assoviaggi Liguria, Aiav Liguria e al Rappresentante del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio in merito alla situazione di grave crisi in cui versano le Agenzie di Viaggio ed i Tour operators liguri a seguito delle misure adottate per contrastare l’epidemia da virus Covid-19.