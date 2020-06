Recco: “Dati sul covid in Consiglio comunale”

Da “ImmaginaRecco” e dai suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo



Ieri 4 giugno si è svolto il Consiglio Comunale di Recco in cui si è parlato, tra l’altro, della nostra interpellanza sui dati Covid.

Dopo aver atteso in silenzio nella fase dell’emergenza ben consapevoli delle difficoltà che ci fossero, vedendo che tutti gli altri Comuni informavano in modo costante la cittadinanza circa l’evoluzione dell’epidemia, abbiamo deciso di richiedere all’Asl un riscontro sulla situazione a Recco e, una volta ottenuta una risposta non coerente con quanto affermato dal Sindaco, abbiamo deciso di chiarire il tema in Consiglio Comunale. Tale azione è stata fatta come atto dovuto alle decine di segnalazioni e richieste pervenute dai nostri, ma anche dai suoi elettori.

Ci sembra opportuno chiarire un paio di punti per onore della cronaca: come lista consigliare mai abbiamo preteso nomi o un resoconto giornaliero dei numeri sapendo che i dati venivano comunicati dall’ASL solo in caso di segnalazioni di positività. Inoltre se vero è che la documentazione potesse essere da noi richiesta, abbiamo ritenuto che fosse giusto fidarci delle dichiarazioni pubbliche del Sindaco per non gravare, in un periodo di piena epidemia, sulla già complicata e lodevole azione degli uffici comunali.

L’interpellanza ci ha permesso di apprendere in via ufficiale come i dati seppur in maniera tardiva e a volte non completa, arrivassero con dovuta frequenza al Sindaco e che lo stesso abbia, lecitamente, deciso di non condividerli. Noi, come abbiamo più volte detto, avremmo preferito divulgare i dati affermandone anche la loro parzialità e andando così a far a sopire dubbi e malintesi che regnavano nella nostra Città. Non siamo rammaricati in sé dalla scelta del Sindaco, che ripetiamo essere legittima, ma di come sia stata presa e come non sia stata correttamente divulgata alla cittadinanza, contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco. Non solo noi Consiglieri di Immagina Recco ma anche altri consiglieri e soprattutto moltissimi cittadini, anche tra i suoi sostenitori, non avevano compreso il perché di tale scelta.

La chiarezza su questi dati non era dovuta ad una bramosia nel conoscere quanti positivi nuovi o in meno ci potessero essere, ma ad una corretta e chiara informazione della Cittadinanza tutta.

Ci fa piacere aver portato in questa Istituzione tale pratica per poter aver almeno parzialmente e inizialmente fatto una chiarezza sulle scelte e azioni fatte in questi mesi.

Non abbiamo problemi ad ammettere che molte scelte ed azioni fatte dall’amministrazione siano state corrette, come molte altre potevano essere migliorabili forse con una maggiore condivisione delle stesse con il Consiglio Comunale. Ci spiace solo che, nonostante l’interpellanza, il Sindaco nella sua risposta non abbia fornito alcun dato sul numero di contagi che ci sono stati a Recco e sull’evoluzione dell’epidemia. Come suggerito dallo stesso Gandolfo protocolleremo oggi un’interrogazione agli uffici per avere finalmente la possibilità di ottenere i numeri un po’ più precisi.