RASSEGNA STAMPA. Sestri: un aereo in fondo al mare

Oggi, venerdì 5 giugno, auguri a Bonifacio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Oggi è la Giornata dell’Ambiente. Parole: uffa (esclamazione pronunciata in genere sbuffando: per un senso di soffocamento; per il caldo; la noia; l’impazienza; per una situazione di disagio). Proverbi: “Con i soldi si fa tutto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: sub scopre relitto di aereo a 130 metri di profondità.

Riva Trigoso: Fincantieri, Naviris accende i motori. Sestri Levante: Premio Andersen, il 5 e 6 settembre la Festa delle fiabe. Casarza Ligure: il bracciale salvavita a over 60 e studenti. Lavagna: tante novità per la festa all’Oratorio della Trinità. Lavagna: arrestato spacciatore. Chiavari: l’Entella partecipa al concorso ‘Puliamo il parco’. Chiavari: monsignor Isetti, 60 anni di sacerdozio e cerimoniere con 5 vescovi. Chiavari: “In bici anche sulla diga”. Chiavari: mano tesa a Italia Viva.

Fontanabuona: il progetto del tunnel è costato 5 milioni. Moconesi: ciclovia dell’ardesia, in arrivo i finanziamenti.

Fase 3: “San Fruttuoso, il sindaco pensa a un’ordinanza che limiti le presenze a 200 nbagnanti”: “A Chiavari ai Bagni Ciccio precedenza ai clienti storici”; “L’app di Sestri Levante conquista Chiavari e Moneglia”. “A Recco in arrivo ordinanza per consentire l’accesso alla spiaggia di Mulinetti anche a chi ha un a seconda casa”; “A Chiavari concerto in cattedrale per la Festa in omaggio alla Patrona”; “Torna il mercato degli antiquari, esclusa via Rivarola”; “Sestri il mercatino ‘non solo olio’ si sposta nei giardini”; “Il Bandolo propone Sepulveda”; “La parrucchiera chiude dopo 56 anni”; “Mignon i prossimi film”; “Oggi on line ‘ripopolare i borghi'”.