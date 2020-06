Rapallo – ‘Santa’: bagni marini, danni gravissimi

Sembrava che l’allerta della scorsa notte fosse passata senza provocare danni. Invece ad essere colpito, a causa del forte vento di scirocco, è stato il litorale, in particolare nel Tigullio occidentale. Ed in particolare a subire i danni sono stati gli stabilimenti balneari, proprio quando si pensava di essersi lasciati alle spalle la brutta stagione.

Massimo Stasio, presidente Sib spiega: “La notte scorsa un sostenuto vento di scirocco ha costretto molti operatori balneari in particolare di Santa Margherita e Rapallo a intervenire sulle proprie spiagge per mettere in salvo le attrezzature predisposte per l’inizio della stagione balneare 2020. Il mare grosso ha divorato i ripascimenti predisposti dai concessionari e in alcuni casi provocato danni alle strutture”.

“A Rapallo ingenti quantità di alghe hanno invaso le spiagge costringendo gli operatori a ore e ore di duro lavoro per raccogliere e conferire i rifiuti spiaggiati. I famosi “gazebo” dei Bagni Valletta – prosegue Stasio – hanno corso il rischio di essere spazzati via e alla spiaggia di Gio e Rino tutto il lavoro di preparazione è da rifare”

Conlude Stasio: “Questa è la vita dei concessionari di spiagge, lavoratori abituata a lottare contro gli elementi atmosferici che spesso rendono vano il lavoro di giorni e giorni, uomini e donne sempre pronti a sostenere orari di lavoro per altri impensabili pur di presentare la loro spiaggia in ordine e pulita per soddisfare il turista”.