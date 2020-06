Rapallo: “Mi hanno occupato la seconda casa, in via Tito Speri”

Da Giovanna Luisa Passoni riceviamo e pubblichiamo

Desidero richiamare l’attenzione sul tema casa occupata da estranei.

Oggi guardavo gli occhi, bellissimi, di mio fratello Marco, (60 anni, down, recentemente colpito da ictus con esiti devastanti) promettendogli che prestissimo lo porterò nel nostro appartamento a Rapallo, rivedere l’azzurro del mare a lui tanto caro.

Ma non sarà così…..sorpresa… i vicini mi dicono che è occupato da tempo: in questi mesi causa covid19 siamo blindati a Pavia e solo il 22 maggio mi è stato possibile precipitarmi a Rapallo Via Tito Speri e scopro che un estraneo occupa, da tempo, senza averne titolo, il nostro appartamento. Bravo, è così così che si fa: avere casa senza pagare nessun canone.