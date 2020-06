A Rapallo, il mare agitato ha fermato per due giorni il dragaggio del fondale in prossimità dell’imbarcadero dei vaporetti, sul lungomare in corrispondenza del Chiostro della Musica. A causa delle condizioni del mare, il pontone con la draga ha trovato rifugio nel porto Carlo Riva. Il così detto “livellamento” del fondale riprenderà domani.