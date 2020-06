Portofino: prime targhe straniere, la piazzetta rivive

Un venerdì di arrivi nelle seconde case e in quelle vacanza, prenotate in alcuni casi fino tutto settembre. La Riviera rivive e se non fosse per le mascherine e gli ostentati distanziamenti in piazzetta, a Portofino sembrerebbe di vivere una normale primavera con i turisti che abbassano la mascherina per farsi un selfie, bere un aperitivo o gustare un gelato. E poi scattare foto agli angoli più suggestivi del Borgo. Ed è quasi un’emozione rivedere auto con le targhe straniere: Francia, Belgio, Svizzera. Mancano ancora gli yachts attraccati uno accanto all’altro , ma siamo solo agli inizi di giugno.