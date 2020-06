Golfo Paradiso: Marco Bertagnon coordinatore di Forza Italia

Dal Coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, ha nominato Marco Filippo Bertagnon coordinatore del partito per il Golfo Paradiso.

Bertagnon ha 60 anni, è nutrizionista e consulente della sicurezza alimentare nonché consulente tecnico d’ufficio del tribunale di Genova. È stato vicesindaco del Comune di Avegno, presidente del Consiglio Comunale di Recco, consigliere delegato ai servizi sociali, membro delle Commissioni ANCI welfare e protezione civile e vicepresidente della Commissione permanente dei presidenti dei Consigli Comunali della Liguria. È molto attivo nel mondo del volontariato e delle Pubbliche Assistenze.

“Abbiamo scelto l’amico Marco Bertagnon quale coordinatore del Golfo Paradiso – dichiarano Bagnasco e Tasso – in ragione della sua esperienza e preparazione amministrativa, che unitamente al suo impegno nel partito e nel volontariato costituiscono una garanzia di serietà in vista del lavoro di rilancio e riorganizzazione di Forza Italia in questa porzione così importante del nostro territorio”.

“Ringrazio il coordinatore regionale e il coordinatore provinciale per la fiducia accordatami”, afferma Bertagnon. “Mi impegnerò da subito con determinazione per collaborare all’azione di rafforzamento del partito che Carlo Bagnasco sta portando avanti. Nel mio mandato mi avvarrò della collaborazione dell’avv. Luca De Gregori e del cav. Maurizio Calì. Desidero infine ringraziare gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e il consigliere regionale capogruppo Claudio Muzio, fondamentali punti di riferimento per Forza Italia nel nostro territorio”, conclude il nuovo coordinatore del Golfo Paradiso.