Dramma in mare: un disperso; due gravi, uno è un bagnino-eroe

Appena iniziata, la stagione balneare conta già una vittima, anche se la burocrazia parla di disperso; si tratta di un giovane sparito tra le onde nella spiaggia di Murcarolo, a Quinto. Un altro giovane marocchino di 21 anni, è stato salvato da un bagnino diciottenne, fuori servizio che ha rischiato a sua volta la vita. Il ragazzo, visto che lo straniero era in grave difficoltà si è lanciato in mare per salvarlo ed è riuscito a tenerlo a galla finché non è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco; ma anche lui si è trovato in difficoltà a rientrare a terra. Sia il marocchino, che era arrivato a Genova da Novi Ligure grazie all’apertura delle “frontiere”, sia il bagnino, sono sttai trasportati al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

A perlustrare la zona per trovare il disperso la guardia costiera, i sommozzatori dei vigili del fuoco, guardia di finanza.