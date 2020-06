Dramma in mare: 3 i ragazzi salvati, il quarto non si trova (2)

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di oggi, un intervento impegnativo per i Vigili del Fuoco nel mare di fronte a Murcarolo di Quinto.

Alcuni bagnanti erano in difficoltà nel rientrare a riva e altre persone in spiaggia hanno attivato i soccorsi.

E’ intervenuta la squadra di Genova Est, distaccamento “Mario Meloncelli”, i Sommozzatori dalla sede centrale, il mezzo nautico di Calata Gadda e l’elicottero Drago con a bordo sommozzatori Vigili del fuoco e equipe sanitaria 118.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, in sinergia tra loro, è valso all’assistenza di uno dei bagnanti al rientro a riva, al recupero sul mezzo nautico VF di un altro e al recupero sull’elicottero e all’immediato trasporto all’Ospedale san Martino di un terzo.

Purtroppo il quarto bagnante è attualmente disperso e le ricerche sono ancora in corso anche con attività in immersione.