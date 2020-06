Covid: Jack Savoretti dona 5 mila euro al San Martino

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale San Martino riceviamo e pubblichiamo

– Ad ora sono 8 i ricoverati in Malattie Infettive, 1 nelle rianimazioni del Policlinico + 2 pazienti positivi al Covid-19 in sub intensiva, 2 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 7 al Maragliano.

– Il cantante anglo italiano Jack Savoretti ha versato stamani 5.000€ all’Ospedale per il progetto #GenovaPerSanMartino, si tratta del ricavato della vendita online del suo ultimo singolo (il primo scritto appositamente in italiano) ‘Andrà tutto bene’. Il San Martino ha complessivamente ricevuto 5.445.561,42€ nel corso dell’emergenza Covid.