Comuni: “Perché sono inaccessibili?”

In questi giorni in cui quasi tutti i settori sembrano riprendere vita, molti cittadini manifestano forte disappunto per il fatto che i servizi comunali, che dovrebbero essere al servizio del pubblico, aumentano invece le difficoltà per chi deve servirsene.

Nell’impossibilità di verificare i numerosi disguidi che ci hanno segnalato alcuni lettori, non abbiamo pubblicato le loro lettere, e ci scusiamo con loro. Sembra impossibile che il centralino di un Comune non abbia risposto per tre giorni; il lavoro a casa ben venga, ma un impiegato non può addurre a scusa di un ritardo nel rilascio di una pratica che lui lavora da casa. E perché dover prenotare un incontro con gli uffici?

Insomma tra le tante difficoltà create dall’emergenza covid, alcuni Comuni sembrano fare la loro parte per rendere la vita difficile ai cittadini.