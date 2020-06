Cicagna: senegalesi in trasferta, danneggiano auto

La scorsa serata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine degli accertamenti, scaturiti a seguito di intervento in piazza Rossetti a Genova, deferivano in stato di libertà per “concorso di persone nel reato di “danneggiamento aggravato”, due cittadini senegalesi di 26 e 28 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, abitanti a Cicagna, regolari sul territorio. I predetti, nella piazza di cui sopra, senza un apparente motivo, danneggiavano alcune autovetture regolarmente parcheggiate. Stesso contesto, il 28 enne, è stato deferito altresì per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”, poiché si rifiutava di fornire le proprie generalità ai Carabinieri.